Dukung Kebijakan Presiden, BULOG Siap Perkuat Infrastruktur Pangan Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG menyampaikan komitmen dalam mendukung arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Oktober 2025.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan produksi pangan, distribusi pangan, serta pengelolaan air dan energi adalah pilar fundamental kekuatan bangsa dan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Presiden Prabowo menyampaikan produksi pangan nasional telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah hingga Oktober 2025, menandai capaian besar bagi bangsa Indonesia di tahun pertama pemerintahannya.
Cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG sempat mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025.
Angka itu tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa program peningkatan produksi dan efisiensi distribusi pangan berjalan efektif.
Presiden juga mengapresiasi kinerja sektor pertanian nasional yang mampu mencapai target swasembada lebih cepat dari rencana empat tahun menjadi hanya satu tahun.
Orang nomor satu di RI itu mengingatkan bahwa ke depan, tantangan strategis yang harus dihadapi antara lain meliputi cetak sawah baru, pembangunan infrastruktur logistik pangan, dan penguatan rantai nilai (value chain) pertanian dari hulu ke hilir.
