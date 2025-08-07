Dukung Kebutuhan Bisnis, Telkom Hadirkan WMS Standard & Fit

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memperkenalkan varian baru, yaitu WMS Fit dan WMS Standard.

Layanan itu dirancang untuk memperkuat layanan basic Wifi.id Managed Service (WMS) dengan paket hingga fitur yang lebih lengkap.

WMS Standard dan WMS Fit merupakan sebuah solusi Wi-Fi terintegrasi yang dikelola sepenuhnya oleh Telkom untuk mendukung transformasi digital dan mendorong pertumbuhan bisnis pelanggan secara menyeluruh.

Dengan model berlangganan bulanan, pelanggan tidak perlu lagi memikirkan terkait operasional, pengawasan performa, ataupun penanganan gangguan.

Sebab, keseluruhan pengelolaan layanan WMS Standard dan WMS Fit ditangani sepenuhnya oleh Telkom melalui sistem auto-provisioning.

EGM Digital Connectivity Service Telkom Teuku Muda Nanta mengatakan WMS Standard dan WMS Fit ini adalah solusi Wi-Fi yang benar-benar bisa digunakan oleh pelanggan untuk menyelesaikan kebutuhan konektivitas mereka.

"Mereka bisa mengeksplorasi berbagai fitur yang tersedia di WMS ini, untuk meningkatkan value bisnisnya. Bersama dengan pelanggan WMS, kita memajukan perekonomian Indonesia dan juga meningkatkan usage dari Wi-Fi di Indonesia,” ujar Teuku Muda.

WMS Standard memanfaatkan access point sebagai titik akses Wi-Fi, yang dipasang pada perangkat di lokasi pelanggan.