Dukung Kelancaran Mudik 2026, ASDP Gandeng OT Group Perkuat Layanan Penyeberangan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan sekitar 143,9 juta pergerakan masyarakat selama periode Mudik Lebaran 2026 berdasarkan survei Kementerian Perhubungan.

Tingginya mobilitas tersebut menegaskan pentingnya kesiapan layanan di seluruh moda transportasi, termasuk angkutan penyeberangan, untuk menjaga kelancaran arus, stabilitas distribusi, serta kenyamanan perjalanan masyarakat.

Merespons kebutuhan tersebut, OT Group menjalin kemitraan strategis dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk memperkuat ekosistem layanan di empat pelabuhan utama dengan volume penumpang tertinggi saat musim mudik, yakni Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Gilimanuk, dan Pelabuhan Ketapang.

Lonjakan mobilitas selama periode Lebaran kerap diikuti peningkatan kebutuhan konsumsi di area transit.

Dalam kolaborasi ini, OT Group menghadirkan ketersediaan produk minuman dan makanan ringan bagi pengguna jasa penyeberangan, sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat selama periode mudik.

CEO FMCG OT Group, Donny menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan bagian dari kontribusi terhadap penguatan ekosistem layanan publik.

“Mudik adalah momentum sosial terbesar di Indonesia. Kami melihatnya bukan hanya sebagai peak season distribusi, tetapi sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses produk yang terjangkau, resmi, dan mudah dijangkau di titik-titik perjalanan krusial," kata Donny dalam keterangannya, Jumat (13/3).