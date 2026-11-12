Dukung Kelancaran Pelunasan Haji, BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat kesiapan jaringan layanan dan infrastruktur digital untuk mendukung kelancaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi calon jemaah haji Indonesia tahun 1448 H/2027 M.

Melalui optimalisasi seluruh kanal layanan, mulai dari jaringan kantor cabang, BYOND by BSI hingga lebih dari 135 ribu BSI Agen, BSI berkomitmen menghadirkan proses pelunasan yang mudah, cepat, aman, dan menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah membuka pelunasan Bipih reguler tahap pertama pada 10 November-10 Desember 2026.

Sementara itu, tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 16–31 Desember 2026.

Menyambut periode tersebut, BSI memastikan kesiapan seluruh infrastruktur transaksi dan sumber daya layanan untuk memberikan pengalaman pelunasan yang nyaman bagi calon tamu Allah, baik melalui kanal digital maupun layanan tatap muka.

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia sekaligus salah satu bank dengan basis nasabah haji terbesar secara nasional, BSI memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan optimal bagi calon jemaah dalam mempersiapkan perjalanan ibadahnya.

Hal ini didukung oleh luasnya jaringan layanan serta kapabilitas digital yang terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“BSI ingin memastikan proses pelunasan haji dapat dilakukan dengan mudah, nyaman, dan aman oleh seluruh calon jemaah. Kami mengoptimalkan seluruh kanal layanan agar masyarakat memiliki pilihan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Saat ini, sekitar 8 dari 10 calon jemaah haji reguler yang berhak melunasi merupakan nasabah BSI. Ini menjadi amanah sekaligus komitmen bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon tamu Allah,” ujar Anton.