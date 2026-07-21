Dukung Kelancaran Penerbangan di Sumsel, Pertamina Terus Jaga Keandalan Layanan Avtur

jpnn.com, PALEMBANG - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memastikan kesiapan operasional Aviation Fuel Terminal (AFT) Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang dalam menjaga keandalan pasokan avtur guna mendukung kelancaran transportasi udara di Sumatera Selatan (Sumsel).

Saat meninjau AFT SMB II pada Senin (20/7), Mochamad Iriawan mengapresiasi kinerja para perwira Pertamina yang terus menjaga keandalan layanan avtur, terutama pada periode mobilitas penerbangan yang tinggi.

Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangkaian Management Walkthrough (MWT) sebagai bagian dari upaya memastikan operasional berjalan aman, andal, dan memenuhi standar keselamatan, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh fasilitas operasional Pertamina.

"Keandalan operasional di AFT SMB II harus terus dijaga karena menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran transportasi udara dan terpenuhinya kebutuhan energi sektor penerbangan," kata Mochamad Iriawan dalam keterangannya, Selasa (21/7).

Bagi Pertamina, lanjut Iriawan, setiap layanan yang andal pada akhirnya bermuara pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dia juga mengapresiasi keberhasilan AFT SMB II dalam menjaga On-Time Performance (OTP), khususnya saat menghadapi lonjakan permintaan pada masa Ramadan dan Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, maupun musim penerbangan haji.

"Ketepatan waktu pengisian avtur pada periode-periode dengan mobilitas tinggi merupakan bukti dedikasi dan profesionalisme seluruh tim. Keandalan layanan ini berkontribusi menjaga kelancaran operasional penerbangan sekaligus memberikan kepastian layanan bagi masyarakat," ujarnya.