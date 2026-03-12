Dukung Kelancaran Penerbangan Saat Mudik, Pertamina Patra Niaga Beri Diskon Harga Avtur

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, memberikan penyesuaian harga khusus avtur di sejumlah bandara Angkasa Pura di seluruh Indonesia, dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa libur dan arus mudik IdulFitri 2026.

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga tiket pesawat, serta memastikan akses transportasi udara tetap terjangkau bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun arus balik Lebaran.

Penyesuaian tersebut berupa pemberian diskon sebesar 10% untuk harga avtur yang berlaku di sebanyak 37 bandara.

Langkah ini diharapkan dapat membantu maskapai dalam mengoptimalkan biaya operasional selama periode peak season Lebaran.

“Melalui kebijakan harga khusus avtur ini, Pertamina Patra Niaga ingin memberikan dukungan konkret agar maskapai penerbangan memiliki ruang efisiensi biaya, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat berupa harga tiket yang lebih kompetitif selama periode mudik Lebaran,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun.

Adapun kebijakan ini diterapkan di 37 bandara yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera (seperti Kualanamu, Minangkabau, Sultan Iskandar Muda, Hang Nadim, dan H.A.S. Hanandjoeddin, Sultan SyarifKasim II, Sultan Mahmud Badaruddin), Jawa (seperti Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Achmad Yani, Kertajati, Juanda, dan Adisutjipto), Bali dan Nusa Tenggara (seperti Ngurah Rai dan Bandara Internasional Lombok), Kalimantan (seperti Supadio, Syamsuddin Noor, dan Sepinggan), Sulawesi (Hasanuddin dan Sam Ratulangi), hingga Maluku dan Papua (seperti Pattimura, Frans Kaisiepo, dan Sentani).

Langkah ini memastikan dukungan yang sama di berbagai titik dengan pergerakan penumpang tinggi selama periode libur Idulfitri.

Selain kebijakan harga, Pertamina Patra Niaga juga berkontribusi dengan memastikan ketahanan stok avtur nasional dalam kondisi aman dengan dengan rata-rata lebih dari 30 hari.