Dukung Kelestarian Lingkungan, Pandawara & Telkom Bersih-Bersih Sampah di Sungai Cioray

jpnn.com, BANDUNG - Telkom Indonesia melalui Regional II Banten, Jabotabek, Jawa Barat bersama Pandawara Group menggelar aksi River Clean Up di Sungai Cioray, Bandung.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian program GoZero% dan memperingati World Clean Up Day (20 September) hingga Hari Sungai Sedunia (22 September).

Sungai Cioray dipilih karena salah satu aliran yang menyumbang sampah signifikan ke Sungai Citarum. Sebab, sungai Cioray merupakan terpenting di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Telkom Regional II berkomitmen dalam melestarikan lingkungan secara nyata, di antaranya menjaga kebersihan sungai dan mendorong kesadaran lingkungan.

EVP Telkom Regional II, Edie Kurniawan mengatakan pembersihan di banyak sungai dan pantai benar-benar menjaga kehidupan untuk mendapatkan air bersih.

"Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Telkom dapat terus menjaga sustainable business-nya dan sustainable untuk care pada ekosistem,” ungkap Edie dalam siaran persnya, Selasa (23/9).

Aksi itu melibatkan sekitar 75 peserta, terdiri atas manajemen Telkom, karyawan, mahasiswa Telkom University, serta Pandawara Group.

Pandawara selama ini aktif membersihkan sungai, pantai, dan ruang publik, dengan rekam jejak lebih dari 200 titik aksi bersih di berbagai wilayah Indonesia.