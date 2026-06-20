Dukung Kelestarian Lingkungan Pesisir, Kapal Api Group Tanam 2.500 Mangrove di Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Penanaman mangrove menjadi salah satu langkah nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir, menekan dampak perubahan iklim, dan memperkuat ekosistem laut.

Komitmen tersebut diwujudkan Kapal Api Group melalui PT Santos Jaya Abadi dengan menanam 2.500 bibit mangrove di kawasan pesisir Semarang.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 12 Juni 2026 itu untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Dalam pelaksanaannya, PT Santos Jaya Abadi menggandeng kelompok tani mangrove setempat sebagai mitra dalam proses penanaman, pengelolaan, serta pemantauan program.

Penanaman 2.500 bibit mangrove tersebut menjadi tahap awal dari program keberlanjutan perusahaan yang direncanakan berlanjut di sejumlah lokasi lain.

"Melalui inisiatif ini, Kapal Api Group berharap manfaat program dapat dirasakan lebih luas, baik bagi lingkungan pesisir maupun masyarakat sekitar," kata Deputy Managing Director PT Santos Jaya Abadi Vincent Mergonoto, Jumat (19/6).

Dia menjelaskan, program penanaman mangrove ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Kapal Api Group dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

“Keberlanjutan bukan hanya menjadi bagian dari strategi bisnis kami, tetapi juga tanggung jawab yang kami emban terhadap generasi mendatang,” ujarnya.