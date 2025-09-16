Dukung Keluarga Modern, BOLDe Merilis Smart Blender V8

jpnn.com, JAKARTA - Brand produk elektronik rumah tangga, BOLDe, merilis Smart Blender V8, di Jakarta Premium Outlets (JPO), Alam Sutera, Selasa (16/9).

BOLDe mengeklaim Smart Blender V8 menggabungkan desain elegan, performa tinggi, dan harga yang terjangkau untuk mendukung gaya hidup modern.

Smart Blender V8 hadir dengan desain premium yang modern, sekaligus fungsional untuk mempercantik dapur masa kini.

Dengan performa 20 kali lebih kuat, blender baru mampu menghancurkan es, buah, sayur, dan berbagai bahan lain dengan cepat.

Pengoperasiannya makin praktis berkat tiga mode digital otomatis hanya dengan satu tombol (Smoothie, Ice Crushing, Milk Shake), serta enam tingkat kecepatan berbeda sesuai kebutuhan.

Teknologi low noise juga membuat blender tetap senyap meskipun bekerja dengan daya tinggi.

“Smart Blender V8 adalah simbol komitmen BOLDe untuk menghadirkan solusi dapur modern yang powerful, elegan, tetapi tetap terjangkau bagi keluarga Indonesia,” ungkap Direktur Marketing PT. BOLDe Inovasi Global Haryono Chandra, dalam keterangannya.

Sebagai bagian dari peluncuran, BOLDe memberikan penawaran khusus bagi pengunjung grand opening.