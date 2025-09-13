Dukung Kemandirian Desa di Sragen, Pertamina Bangun Sarana Air Bersih dan Beri Edukasi

jpnn.com, SRAGEN - Pertamina berkomitmen dalam mewujudkan kebermanfaatan program yang berdampak bagi masyarakat.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pertamina membangun 16 titik sumur bor air bersih sekaligus pelatihan pengelolaan rawat sarana air bersih yang dapat dimanfaatkan masyarakat di Sragen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina berkomitmen dalam mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain infrastruktur, Pertamina juga membekali masyarakat lokal dengan pelatihan pengelolaan dan perawatan infrastruktur air bersih melalui Kelompok Pengelola Air (KPA) di Kantor Desa Trombol, Kecamatan Mondokan.

Menurut Fadjar, pembangunan sarana air bersih dan pelatihan pengelolaan merupakan wujud tanggung jawab sosial yang menumbuhkan kemandirian masyarakat.

“Pertamina tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat mampu merawat dan mengelolanya secara berkelanjutan. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan hingga generasi mendatang,” jelas Fadjar dalam keterangannya, Sabtu (13/9).

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset & Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sragen Ariska Taminawati, S.ST, M.Si menyampaikan apresiasi atas program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pertamina yang telah membangun 16 titik sarana akses air bersih di 11 desa yang selama ini mengalami kekeringan saat musim kemarau.

“Harapannya, masyarakat benar-benar bisa merawat fasilitas sarana dan prasarana yang telah diberikan agar dapat berkelanjutan,” imbuh Ariska.