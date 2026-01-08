Dukung Kepatuhan Usaha, Bea Cukai Yogyakarta Terbitkan Izin NPPBKC
jpnn.com, YOGYAKARTA - Bea Cukai Yogyakarta (Bejo) memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ke Bar Tusen, yang berada di bawah naungan CV Ruang Jaya Santosa.
Pemberian NPPBKC itu merupakan bentuk dukungan Bea Cukai dalam mendorong kepatuhan dan legalitas pelaku usaha di bidang barang kena cukai (BKC).
NPPBKC yang diberikan kepada Bar Tusen mencakup jenis Tempat Penjualan Eceran (TPE) minuman mengandung etil alkohol (MMEA).
Izin ini memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Dengan adanya NPPBKC ini, Bar Tusen diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara tertib administrasi serta mendukung pengawasan peredaran MMEA secara bertanggung jawab.
CV Ruang Jaya Santosa sebagai badan usaha yang menaungi Bar Tusen merupakan pelaku usaha yang berkomitmen untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai.
Melalui pengajuan dan pemenuhan persyaratan NPPBKC, perusahaan menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan usaha secara transparan dan sesuai regulasi.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta, Riri Riani menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan, asistensi, dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya dalam pemanfaatan fasilitas cukai.
Bea Cukai Yogyakarta (Bejo) memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ke Bar Tusen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Perusahaan Bulu Mata di Purbalingga Kantongi Fasilitas Kepabeanan
- Berkat Ini, Kanwil Bea Cukai Banten Terima Penghargaan dari PT Aero Nusantara Indonesia
- Waspada Modus Penipuan Digital yang Kian Beragam, Nama Bea Cukai Kerap Disalahgunakan
- Dukung Digitalisasi Pelaku UMKM, Indibiz Tebar Promo Spesial Awal 2026
- Bea Cukai Layani Deklarasi & Pembayaran Bea Keluar Ekspor Emas Penumpang
- Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Tekankan Legalitas & Kepatuhan Industri Cukai di Jatim