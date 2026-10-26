Dukung Kerja Legislasi DPR, Metranet Perkuat Pengelolaan Big Data Berbasis AI

jpnn.com, JAKARTA - PT Metra-Net (Metranet) anak usaha Telkom Group memperkuat pengelolaan data berbasis kecerdasan buatan (AI) di lingkungan DPR RI.

Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan informasi dan analisis data dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Melalui layanan Managed Operation Service Big Data, Metranet mendukung pengelolaan sistem data terintegrasi di Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sejak 2023.

Layanan yang beroperasi di Command Center DPR RI itu mengintegrasikan teknologi big data, AI, analisis media sosial, serta executive dashboard yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai komisi di DPR RI.

Sistem tersebut dirancang untuk mempermudah penyajian dan analisis informasi yang dibutuhkan anggota DPR dalam menjalankan tugasnya, termasuk saat rapat komisi maupun rapat paripurna.

Kepala Bidang Tata Kelola dan Infrastruktur Teknologi Informasi (TKTI) Pustekinfo Setjen DPR RI Rahayu Yuni Susanti mengapresiasi dukungan Metranet dalam pengelolaan layanan tersebut.

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"Koordinasi dan proses implementasi menjadi lebih terarah dan efektif, sehingga membantu menjaga kelancaran serta pencapaian target proyek," ujar Rahayu, Senin (26/10).

Menurutnya, koordinasi antara kedua pihak turut mendukung kelancaran implementasi dan pencapaian target proyek.