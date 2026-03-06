Dukung Kesehatan Mental Siswa, BINUS SCHOOL Serpong Resmikan Wellbeing Center

jpnn.com, JAKARTA - Generasi muda makin menyadari pentingnya kesehatan mental di tengah meningkatnya tekanan, paparan digital, serta dinamika sosial.

Perubahan ini turut membentuk ekspektasi terhadap dunia pendidikan. Sekolah tidak lagi dipandang semata sebagai tempat pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai lingkungan yang aman.

Menjawab kebutuhan itu, BINUS SCHOOL Serpong menghadirkan “Wellbeing Center”, sebuah ruang aman dengan dukungan profesional guna mendukung perkembangan emosional, sosial, dan psikologis siswa.

School Director BINUS SCHOOL Serpong Gerald Donovan mengatakan Wellbeing Center menyediakan lingkungan yang terjaga kerahasiaannya dan dikelola secara profesional.

“Siswa dapat mencari bimbingan, melakukan refleksi, serta memperoleh dukungan,” ujar Gerald dikutip, Jumat (6/3).

Dia menjelaskan didukung oleh School Counselor profesional, fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang konseling, tetapi juga sebagai pusat yang mudah diakses oleh seluruh siswa, serta mendorong siswa untuk berbicara secara terbuka dan merasa aman di lingkungan sekolah.

Lebih dari sekadar penambahan infrastruktur, Wellbeing Center mencerminkan komitmen sekolah untuk mengintegrasikan rasa aman secara emosional ke dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

“Fasilitas ini menjadi pusat koordinasi layanan preventif, identifikasi dini, serta intervensi responsif yang dijalankan secara terstruktur,” ujar Gerald.