Dukung Kesehatan Perempuan, Organon Berikan Hibah Her Health 2026 kepada UNFPA

jpnn.com, JAKARTA - PT Organon Pharma Indonesia Tbk (Organon), perusahaan layanan kesehatan global yang berfokus pada peningkatan kesehatan perempuan mengumumkan UNFPA Indonesia sebagai penerima program Her Health Grant 2026.

Inisiatif ini merupakan kolaborasi strategis antara UNFPA Indonesia, Organon, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), dan Kementerian Kesehatan.

Managing Director Organon Asia Pasifi Andreas Daugaard Jorgensen menyatakan untuk memperkuat tujuan dan komitmen perusahaan dalam memajukan kesehatan perempuan, program Her Health Grant mendukung organisasi nirlaba yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan perempuan melalui akses, inovasi, dan pendidikan.

“Kami fokus pada area di mana perempuan terkena dampak secara unik atau tidak proporsional,” ujar Andreas dalam keternagan yang diterima, Kamis (30/4).

Proyek REACH (Revitalizing Equitable Access and Choice for Her) yang diusulkan oleh UNFPA Indonesia dipilih karena manfaatnya bagi masyarakat, keselarasan.

Adapun program itu memiliki prioritas pemberian hibah global Organon, dan kehadiran lokal UNFPA Indonesia yang memastikan inisiatif tersebut berlandaskan pada konteks dunia nyata dan hubungan tepercaya, serta tunduk pada perjanjian yang telah ditandatangani.

"Dengan Asia Pasifik menerima sejumlah porsi besar dari alokasi global Her Health Grant, sangat jelas bahwa kebutuhan perawatan yang berkembang pesat dan belum terpenuhi di kawasan ini sangat jelas,” kata Andreas.

Dia menyebut advokasi praktis dan dukungan langsung di lapangan adalah hal yang mendorong kemajuan berarti bagi kesehatan perempuan.