Dukung Kesejahteraan Mitra, Grab Berbagi Masker & Edukasi Keselamatan

jpnn.com, JAKARTA - Country Marketing & Communications Head Grab Indonesia Melinda Savitri menyampaikan perusahaan memahami kesehatan dan keselamatan Mitra Pengemudi beserta keluarganya adalah hal yang paling utama.

Oleh karena itu, sebagai dukungan langsung, Grab mendistribusikan masker di sejumlah titik kumpul dengan mobilitas tinggi, antara lain Stasiun Tanah Abang, Stasiun MRT Fatmawati, Stasiun MRT Lebak Bulus, dan Stasiun Tangerang.

“Penyaluran masker ini bagian dari upaya mendukung keselamatan Mitra Pengemudi dan menjaga keberlangsungan layanan saat kondisi kualitas udara kurang baik,” ujar Melinda dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Selain menyediakan perlengkapan perlindungan, Grab juga menyampaikan edukasi keselamatan secara berkala melalui imbauan resmi di aplikasi. Materi edukasi disesuaikan dengan kebutuhan Mitra Pengemudi roda dua, Mitra Pengemudi roda empat, serta Mitra Merchant.

“Grab berupaya memberikan dukungan dari berbagai sisi, mulai dari penyediaan masker dan edukasi keselamatan bagi Mitra yang tetap beraktivitas di jalan hingga membantu masyarakat mengakses kebutuhan kesehatan, seperti masker dan vitamin, melalui GrabMart,” jelas Melinda.

Melinda berharap dukungan ini dapat membantu ekosistem Grab agar lebih siap dan terlindungi dalam menghadapi kondisi udara yang kurang baik.

“Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh Mitra Pengemudi yang tetap menjaga layanan bagi masyarakat di tengah kondisi yang menantang ini,” tutur Melinda.(era/jpnn)