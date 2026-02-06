Dukung Kesejahteraan Personel, bank bjb Kelola Tukin TNI AU

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - bank bjb terus memperkuat dukungannya dalam memperluas sinergi strategis guna mengakselerasi pertumbuhan bisnis.

Kolaborasi dengan berbagai institusi menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang dalam membangun fondasi usaha yang kuat, stabil, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Melalui kerja sama yang terencana dan berkesinambungan, bank bjb berupaya menghadirkan nilai tambah bagi mitra kerja, nasabah, serta masyarakat luas, sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Salah satu wujud nyata upaya tersebut ditunjukkan melalui penguatan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang telah terjalin sejak lama.

Selama ini, kemitraan tersebut terbukti memberikan manfaat timbal balik, baik dalam mendukung layanan keuangan maupun peningkatan kesejahteraan personel.

Hubungan tersebut kembali diperkuat melalui penandatanganan Pedoman Kerja Sama antara bank bjb dan Pangkalan Udara TNI AU Sulaiman.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperdalam kolaborasi sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan.

Penandatanganan Pedoman Kerja Sama dilaksanakan pada Kamis, 5 Februari 2026, sebagai wujud nyata penguatan kemitraan strategis. Acara ini diselenggarakan oleh bank bjb bersama Pangkalan Udara TNI AU Sulaiman.