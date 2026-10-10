Dukung Kesiapan Pengamanan Perlintasan, KAI Properti Operasikan 9 Gardu JPL

jpnn.com, JAKARTA - KAI Properti mulai mengoperasikan sembilan gardu Jalur Perlintasan Langsung (JPL) pada 9 Oktober 2026.

Manager Corporate Communication KAI Properti Bramantya Candrika mengatakan pengoperasian tersebut merupakan bagian dari program pembangunan fasilitas keselamatan di 190 titik pelintasan sebidang yang tersebar di berbagai wilayah operasional KAI dan dilakukan sesuai dengan kesiapan fasilitas di masing-masing lokasi.

Sembilan gardu yang mulai dioperasikan pada 9 Oktober 2026 tersebut tersebar di Daop 1 Jakarta dan Daop 2 Bandung.

Di Daop 1 Jakarta, pengoperasian mencakup JPL 124 dan JPL 126 lintas Lemahabang–Kedunggedeh, JPL 98 lintas Tambun–Cibitung, JPL 98 lintas Cisauk, serta JPL 156 lintas Tigaraksa–Cikoya.

Sementara di Daop 2 Bandung, pengoperasian mencakup JPL 146 lintas Padalarang–Cimahi, JPL 340 lintas Padalarang–Cilame, JPL 263 lintas Sukatani–Plered, dan JPL 325 lintas Maswati–Sasaksaat.

Bramantya mengatakan mulai beroperasinya sembilan gardu tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelesaian program pembangunan fasilitas keselamatan di pelintasan sebidang.

“Mulai beroperasinya sembilan gardu ini merupakan bagian dari tahapan penyelesaian pembangunan yang kami lakukan secara bertahap. Ketika fasilitas di masing-masing titik telah memenuhi kesiapan untuk digunakan, pengoperasian dapat dilakukan sehingga hasil pembangunan dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pengamanan di pelintasan sebidang,” ujar Bramantya.

Pembangunan gardu tersebut merupakan bagian dari program peningkatan fasilitas keselamatan pada 190 titik JPL.