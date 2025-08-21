Dukung Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Patra Niaga Perkuat Kemitraan Dengan Supplier

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar Forum Coaching Clinic, Registrasi Mitra Usaha Supplier Produk Kilang yang digelar di Function Room Wisma Tugu II, Jakarta, pada Selasa (19/8).

Dihadiri oleh calon mitra usaha dari dalam maupun luar negeri, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun tata kelola bisnis yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperkuat ekosistem rantai pasok energi nasional.

Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra usaha untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Forum Coaching Clinic ini merupakan bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam membangun kemitraan yang kuat, transparan, dan strategis guna mendukung ketersediaan serta ketahanan energi nasional. Kami ingin memastikan proses registrasi calon mitra usaha berjalan efisien dan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha, baik domestik maupun internasional,” ujar Alimuddin.

Dalam kesempatan ini, peserta mendapatkan pemaparan mengenai overview bisnis Pertamina Patra Niaga, mulai dari rantai pasok energi nasional hingga distribusi BBM dan LPG ke seluruh wilayah Indonesia.

Disampaikan pula peluang besar bagi mitra usaha, baik lokal maupun internasional, untuk terlibat dalam rantai pasokan energi energi, termasuk mekanisme partisipastif yang terbuka dan kompetitif.

Farino, salah satu calon mitra usaha yang juga perwakilan dari Dubai, menyebut kegiatan ini memberikan kesempatan yang lebih terbuka, interaktif, dan praktis dalam memahami proses kemitraan bersama Pertamina Patra Niaga.

“Kegiatan ini sangat interaktif, Proses registrasi pun kini lebih mudah, cukup melalui sistem online,” jelas Farino.