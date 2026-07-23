Dukung Ketahanan Energi, Pertamina Perkuat Pengembangan Hidrogen Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berkomitmen memperkuat pengembangan hidrogen nasional guna membangun ketahanan energi sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih.

Melalui berbagai proyek yang tengah dikembangkan dari Sumatra hingga Papua, Pertamina membangun ekosistem hidrogen secara terintegrasi, mulai dari produksi, pemanfaatan, hingga kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

Salah satu pengembangan tersebut diwujudkan melalui pembangunan hydrogen hub di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, yang memiliki kapasitas produksi hingga 4.000 kilogram hidrogen per hari.

Proyek itu menjadi bagian dari langkah Pertamina dalam mempercepat terbentuknya ekosistem hidrogen nasional yang mampu mendukung kebutuhan energi masa depan Indonesia.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza mengatakan hidrogen akan menjadi salah satu energi strategis yang melengkapi bauran energi nasional di masa depan.

Oleh karena itu, pengembangannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tercipta ekosistem yang kuat dan berkelanjutan.

"Ekosistem hidrogen ini akan menjadi capaian baru transformasi energi di Indonesia, sebagaimana keberhasilan biodiesel B50 yang telah diresmikan pemerintah," kata Oki saat menjadi pembicara pada Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Oki, Pertamina tidak hanya mengembangkan proyek produksi hidrogen, tetapi juga membangun fondasi ekosistem yang mencakup empat aspek utama, yakni penguatan regulasi, pengembangan teknologi, dukungan pembiayaan, serta penyediaan infrastruktur yang terintegrasi.