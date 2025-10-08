Dukung Ketahanan Pangan, Kapolda Riau Pimpin Tanam Jagung di Lahan Seluas 456,56 HA

jpnn.com, BENGKALIS - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar kegiatan penanaman jagung secara serentak di Kabupaten Bengkalis sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

Bahkan, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, memimpin dan menanam langsung secara simbolis di Desa Batin Bertuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada Rabu 8 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Mabes Polri yang melaksanakan penanaman jagung serentak di seluruh Polda se-Indonesia, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Provinsi Banten melalui Zoom Meeting.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan yang memimpin langsung penanaman menyampaikan bahwa untuk kuartal IV tahun 2025 ini.

Polda Riau menanam jagung di lahan seluas 456,56 hektare yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau.

Dari jumlah tersebut, hari ini sudah digarap sebanyak 346,56 hektare.

“Sepanjang tahun 2025, Polda Riau bersama kelompok tani dan Pemprov Riau telah menanam jagung di lahan total seluas 1.841 hektare,” ujar Irjen Herry Heryawan.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan swasembada jagung.