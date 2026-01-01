Dukung Ketahanan Pangan, M4CR Salurkan Rp534 Juta untuk Usaha Masyarakat Pesisir

jpnn.com, KALIMANTAN UTARA - Kementerian Kehutanan melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) membuktikan pemulihan ekosistem mangrove harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

M4CR menyampaikan lima kelompok masyarakat di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, menerima dukungan usaha produktif melalui skema matching grant dengan total nilai sekitar Rp534 juta.

Dukungan tersebut ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, mulai dari pengolahan hasil perikanan, peternakan, hingga budidaya kepiting bakau.

Bantuan diberikan dalam bentuk sarana produksi, peralatan usaha, dan bahan baku sesuai kebutuhan masing-masing kelompok.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) sekaligus Executive Director M4CR, Muhammad Zainal Arifin, menyampaikan bahwa penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan rehabilitasi mangrove.

“Upaya pemulihan mangrove harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui dukungan usaha produktif, masyarakat diharapkan memiliki sumber penghidupan yang dapat berkembang, sekaligus tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menjaga ekosistem mangrove di wilayahnya,” ungkap Zainal dalam keterangan resmi.

Baca Juga: M4CR Dorong Ketahanan Pangan Pesisir di Delta Mahakam Kalimantan Timur

Lima kelompok penerima bantuan terdiri atas UMKM Imbaya Bais yang mengembangkan produk stik tudai berbahan dasar kerang; Kelompok Wanita Tani Bepakot dengan produk sambal ikan asap dan bandeng tanpa duri; Kelompok Peternak Perintis yang menjalankan usaha ayam petelur; KPTN Sejahtera yang mengembangkan budidaya kepiting bakau; serta UMKM Sukses Bersama yang memproduksi sambal ebi khas Kalimantan Utara.

Dari lima kelompok tersebut, tiga d iantaranya merupakan kelompok perempuan. Keterlibatan perempuan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan M4CR.