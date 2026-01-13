Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Siap Genjot KUR Sektor Pertanian
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian, seiring digenjotnya program prioritas ketahanan pangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Selasa (13/1).
"Tahun kemarin kita salurkan 102 triliun, dan tahun ini kita punya plafon (kredit) 300 (triliun, red), sebetulnya untuk pertanian pun plafonnya bisa kita naikkan," kata Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit 2026 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Upaya pemerintah mewujudkan program prioritas ketahanan pangan ini didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Airlangga berharap Kadin dapat mendorong perdagangan di sektor pertanian lebih luas lagi, bukan hanya tanaman pangan.
"Tanaman lain, hortikultura, yang juga mempunyai demand global besar," ujarnya.
Airlangga menyatakan pemerintah melihat adanya minat global terhadap sektor pertanian Indonesia, selain tanaman pangan.
Dia menekankan buah-buahan tropikal yang umumnya ditanam di Indonesia memiliki peluang besar di global.
