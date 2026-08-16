Dukung Konektivitas Tanjung Priok, Pelindo Dorong Kolaborasi Integrasi Tol

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung penuh rencana integrasi tol yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Langkah integrasi ini dinilai strategis untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi tol, memperlancar arus distribusi barang, serta menurunkan biaya logistik nasional.

Upaya penyempurnaan konektivitas ini juga sejalan dengan arahan penguatan portofolio aset strategis BUMN di bawah pengelolaan Danantara Asset Management (DAM) untuk menciptakan sinergi infrastruktur nasional yang efisien dan bernilai tambah.

Dukungan penuh BUMN Kepelabuhanan tersebut disampaikan oleh Direktur Komersial Pelindo, Farid Padang, dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Rapermen) tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PU, pada Jumat (14/8).

Farid menyebut Pelindo menyambut optimistis upaya pemerintah dalam merumuskan pedoman integrasi tol ini sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi rantai logistik nasional. "Kami berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan secara optimal untuk memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha dan masyarakat luas,” ujar Farid.

Integrasi jalan tol dinilai dapat menjadi solusi konkret atas tantangan konektivitas darat saat ini, di mana kendaraan logistik masih harus melintasi beberapa ruas tol berbayar secara terpisah dengan transaksi berulang (double handling), dan menimbulkan inefisiensi waktu serta biaya logistik.

Pelindo juga mendukung penuh adanya rencana integrasi Jalan Tol Cibitung – Cilincing (JTCC), Jalan Tol Jakarta – Cikampek/ Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (Japek/MBZ), dan Jalan Tol Akses Tanjung Priok (ATP), untuk mendukung kelancaran arus logistik ke area Pelabuhan Tanjung Priok.

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP Tollways), entitas bagian dari Pelindo Group, selaku pengelola JTCC menyambut baik adanya rencana integrasi JTCC dengan ruas tol lain untuk meningkatkan efektivitas layanan distribusi dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.