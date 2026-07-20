Dukung Konten Kreator, Telkomsel Hadirkan Paket Bundling CapCut, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan telekomunikasi, Telkomsel menghadirkan paket bundling CapCut di aplikasi MyTelkomsel dengan harga Rp68.000

Kehadiran aplikasi edit video itu merupakan salah satu bentuk komitmen Telkomsel untuk memudahkan kebutuhan konten digital

Melalui kolaborasi ini, seluruh pelanggan Telkomsel bisa mengakses solusi penyuntingan video lengkap dari CapCut, yang mencakup berbagai fitur penyuntingan esensial, efek kreatif, filter, stiker, font, serta beragam templat video, dengan cara yang lebih mudah, praktis, dan terintegrasi.

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VP Digital Lifestyle Telkomsel, Kemas M Fadhli, mengatakan paket ini ditunjukan bagi pelanggan yang aktif membagikan konten di media sosial.

Pelanggan bisa menikmati berbagai fitur editing premium sekaligus dukungan konektivitas yang mendukung proses kreatif, mulai dari produksi hingga publikasi konten.

"Paket CapCut Standar 30 Days yang menggabungkan akses fitur premium CapCut dengan kuota internet dalam satu paket praktis," ungkap Kemas dalam siaran persnya, Senin (20/7).

Selain paket, pelanggan juga dapat memilih beragam opsi CapCut Standard maupun CapCut Pro dengan masa aktif mulai dari 30 hingga 365 hari sesuai kebutuhan dan intensitas penggunaan masing-masing.

Pelanggan yang mengaktifkan paket bundling CapCut dapat mengakses berbagai fitur kreatif untuk menyunting video, termasuk efek visual, audio, teks, dan fitur berbasis AI lainnya yang tersedia di dalam aplikasi.