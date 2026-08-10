jpnn.com, JAKARTA - ShopeePay dan SPayLater terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai inisiatif.

Salah satunya melalui Kompetisi Desain Batik Nasional "Corak Cerita Nusantara", yang mengajak peserta untuk menciptakan motif batik yang merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia sekaligus semangat konektivitas, inklusivitas, inovasi, dan pemberdayaan di era digital.

Batik merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif Indonesia, menurut data Kementerian Perindustrian, terdapat lebih dari 5.900 industri batik yang tersebar di lebih dari 200 sentra produksi di 11 provinsi serta melibatkan sekitar 200.000 tenaga kerja melalui 47.000 unit usaha.

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Selain industri batik yang terus berkembang, Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari, juga menekankan pentingnya unsur warisan budaya yang ada di dalam Batik.

"Setiap motif batik membawa cerita dan identitas Indonesia yang terus berkembang. Melalui tema 'Corak Cerita Nusantara', kami mengajak masyarakat menghadirkan desain yang mencerminkan cerita, identitas, dan makna budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya, desain batik yang terpilih terus mengingatkan perusahaan terhadap kekayaan budaya dan semangat para pelaku UMKM di Indonesia."

Terbuka untuk Kreator dari Seluruh Indonesia

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Kompetisi Desain Batik Nasional "Corak Cerita Nusantara" terbuka bagi UMKM batik, perajin, sanggar batik, koperasi, komunitas batik, desainer, ilustrator, mahasiswa, pelaku kreatif, maupun masyarakat umum di seluruh Indonesia. Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya orisinal yang belum pernah dipublikasikan maupun diikutsertakan dalam kompetisi lain selama periode 5 Agustus - 5 September 2026.

Dalam proses seleksi, dewan juri akan menilai karya berdasarkan orisinalitas desain, kesesuaian dengan tema "Corak Cerita Nusantara", kreativitas, nilai estetika, serta filosofi dan cerita budaya yang melatarbelakangi setiap motif. Desain juga diharapkan mengangkat unsur budaya lokal dan kekayaan kriya Indonesia, serta memiliki potensi untuk diproduksi menjadi batik resmi.