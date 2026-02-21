Dukung Lahirnya Generasi Desainer, Nippon Paint Umumkan Pemenang AYDA Awards 2025/26

jpnn.com, JAKARTA - Nippon Paint kembali menggelar AYDA Awards, yang sebelumnya dikenal sebagai Asia Young Designer Awards.

Lebih dari sekadar ajang kompetisi, AYDA hadir sebagai platform strategis yang menghubungkan talenta muda, akademisi, dan praktisi industri untuk melahirkan inovasi ruang masa depan yang lebih berkualitas.

Bertema “Converge: Crafting Cultural Legacies”, para peserta ditantang untuk menggali kekayaan warisan budaya dan mentransformasikannya menjadi solusi desain yang relevan, berkelanjutan, berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui tema ini, desainer muda diminta untuk menciptakan karya yang memiliki identitas lokal namun tetap kompetitif di kancah global.

Inisiatif ini juga selaras dengan peluncuran Trend Beyond Colours (TBC) 2026/27 bertajuk RESONATE.

Hasil kolaborasi Nippon Paint dan Colour Hive ini mengajak para desainer untuk menerjemahkan tren global ke dalam praktik desain yang bersifat human-centered (berpusat pada manusia) dan kontekstual terhadap kebutuhan sosial.

"AYDA adalah ruang belajar sekaligus pengembangan talenta. Kami ingin mendukung lahirnya generasi desainer yang tidak hanya mengedepankan solusi, tetapi juga memiliki kepekaan budaya dan sosial agar siap berkontribusi di tingkat global," ujar Linda Kam, Sr. Marketing Manager Nippon Paint Indonesia.

Adapun malam Puncak Grand Final digelar di The Westin Jakarta, yang menampilkan 10 finalis terbaik dari berbagai universitas di Indonesia.