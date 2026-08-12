Dukung Layanan Kesehatan, Unifam Sumbangkan Ambulans ke PMI Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - PT United Family Food (Unifam) menyumbangkan satu unit Ambulans kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Barat.

Penyerahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kesehatan dan aksi kemanusiaan bagi masyarakat.

Bantuan diharapkan dapat memperkuat mobilitas pelayanan PMI, khususnya dalam transportasi pasien non-gawat darurat, layanan medis, serta berbagai kegiatan sosial dan tanggap darurat di wilayah Jakarta Barat.

Prosesi serah terima berlangsung di Unifam Tower dan dihadiri oleh jajaran manajemen Unifam, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, serta PMI Kota Jakarta Barat.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bapak Depika Romadi, S.STP., M.Si., Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Barat beserta jajaran; Bapak RM Amien Haji, S.E., M.Si., Ketua PMI Kota Jakarta Barat; Ibu Nurul Gusti Sahara Ayu, S.Sos., M.Si., Wakil Camat Kebon Jeruk; Bapak Febri Ariansyah, Lurah Kedoya Utara; Bapak Steven Wijaya, Chief Executive Officer UNIFAM; Bapak Ongkie Tedjasurja, Executive Director UNIFAM; serta Ibu Windy Prastiwi, Head of Human Capital & Corporate Affairs UNIFAM.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara Unifam yang diwakili oleh Steven Wijaya selaku Chief Executive Officer UNIFAM, dan PMI Kota Jakarta Barat, yang diwakili oleh RM Amien Haji, S.E., M.Si., selaku Ketua PMI Kota Jakarta Barat.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan satu unit ambulans secara simbolis di Lobby Unifam Tower. Momentum ini menjadi simbol sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan dalam mendukung pelayanan kesehatan dan aksi kemanusiaan bagi masyarakat.

Ambulans yang diserahkan nantinya akan digunakan untuk mendukung transportasi pasien non-gawat darurat, mobilisasi layanan medis, serta berbagai kegiatan sosial dan tanggap darurat yang dijalankan PMI Kota Jakarta Barat.