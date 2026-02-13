Dukung Lingkungan Rumah Lebih Sehat, Coway Indonesia Resmikan Sales Office Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Coway Indonesia meresmikan Coway Sales Office (SO) Bandung yang berlokasi di Jl. Buah Batu No. 61, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40262.

Peresmian itu sebagai bagian dari langkah strategis perusahaan untuk memperkuat layanan dan memperluas kehadirannya di Jawa Barat.

Setelah sebelumnya beroperasi di Jl. Sunda dalam bentuk ruko, Coway Sales Office Bandung kini hadir dengan gedung tersendiri yang mencerminkan pertumbuhan perusahaan di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Chanho Kim, Head of Sales Department Coway Indonesia, menyampaikan bahwa pembukaan SO Bandung terbaru ini mencerminkan komitmen jangka panjang Coway dalam mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan.

"Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan penting bagi Coway, dengan karakter masyarakat yang sangat memperhatikan gaya hidup, kesehatan, dan kenyamanan di rumah. Kehadiran Sales Office yang lebih besar dan lengkap ini menjadi wujud komitmen kami untuk semakin dekat dengan pelanggan serta mitra di Bandung,” ungkap Chanho Kim dalam keterangan resmi.

Coway Sales Office Bandung terbaru dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi pelanggan dan mitra melalui bangunan dua lantai dengan total luas sekitar 400 m².

Lantai pertama difokuskan pada pengalaman produk dan interaksi dengan pelanggan, termasuk area display yang lebih luas dan lengkap, menampilkan seluruh rangkaian Water Purifiers (WP), Air Purifiers (AP), serta produk outdoor filter POE-23A, selain itu adanya area yang nyaman untuk mendukung sesi konsultasi pelanggan dan mitra.

Lantai dua didedikasikan untuk kegiatan pelatihan dan kolaborasi, dimana terdapat ruang meeting yang lebih banyak dan lebih besar untuk mendukung operasional harian dan kolaborasi, sekaligus fasilitas pelatihan yang diperluas dan mampu menampung hingga 40 peserta, sebagai bagian dari komitmen Coway dalam memperkuat kapabilitas mitra penjualan dan tim internal.