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Dukung Literasi Keagamaan, Baznas Salurkan 250 Mushaf Al-Qur’an ke LTM PWNU Jatim

Dukung Literasi Keagamaan, Baznas Salurkan 250 Mushaf Al-Qur’an ke LTM PWNU Jatim
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Baznas menyalurkan 250 mushaf Al-Qur’an kepada LTM PWNU Jawa Timur untuk mendukung literasi keagamaan. Foto: Baznas

jpnn.com, JAWA TIMUR - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan 250 mushaf Al-Qur’an Cordoba dari Gramedia kepada Lembaga Takmir Masjid Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LTM PWNU) Jawa Timur.

Bantuan tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sarana ibadah sekaligus meningkatkan literasi keagamaan.

Pimpinan Baznas Bidang Digitalisasi, Keuangan, dan Operasional sekaligus Ketua LTM PBNU Dr. H. Mokhamad Mahdum, mengatakan penyaluran mushaf tersebut merupakan bagian dari upaya Baznas memperluas akses Al-Qur’an bagi masyarakat di berbagai daerah.

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LTM PWNU Jawa Timur dinilai menjadi salah satu titik strategis karena memiliki berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat.

“Sebanyak 250 mushaf Al-Qur’an tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada jemaah LTM PWNU Jawa Timur, termasuk masjid, musala, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan,” jelas Mahdum.

Menurut Mahdum, ketersediaan Al-Qur’an di tempat ibadah dan lembaga pendidikan penting untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat.

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“Al-Qur’an adalah kebutuhan dasar umat. Kehadirannya di masjid, musala, dan lembaga pendidikan sangat vital untuk meningkatkan literasi keagamaan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi pihak-pihak yang mendukung proses penghimpunan hingga pendistribusian mushaf tersebut.

Baznas menyalurkan 250 mushaf Al-Qur’an kepada LTM PWNU Jawa Timur untuk mendukung literasi keagamaan.

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