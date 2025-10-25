Dukung MBG, IKAPTRI & Muning Global Academy Gelar Pelatihan Keamanan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Pariwisata Trisakti (IKAPTRI) berkolaborasi dengan Muning Global Academy Powered by CKP–CBT Centre menggelar pelatihan kompetensi dan sertifikasi professional di bidang keamanan pangan.

Ketua Umum IKAPTRI, Catur Prasetyo menyampaikan pelatihn digelar dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata dan hospitality.

Catur menjelaskan melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh Muning Global Academy ini, peserta akan memperoleh keterampilan dan sertifikasi dalam beberapa bidang strategis, yaitu Food Handler (Penjamah Makanan), Food Safety Inspector (Inspektur Keamanan Pangan), HACCP Facilitator (Fasilitator Sistem HACCP) dan Pengembangan GMP (Good Manufacturing Practice) dan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure).

“IKAPTRI berperan sebagai mitra pengembangan SDM sekaligus penyedia tenaga pengelola yang harus memiliki kualifikasi minimal KKNI Level 4, sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional yang berlaku,” kata Catur dikutip, Sabtu (25/10).

Dia menegaskan pelatihan ini juga merupakan langkah nyata alumni Trisakti dalam mendukung link and match antara dunia pendidikan, dunia industri, dan kebutuhan kompetensi kerja.

“Kami ingin memastikan bahwa alumni dan pelaku industri pariwisata memiliki keterampilan yang terverifikasi dan diakui secara profesional. Program ini bukan hanya tentang pelatihan, tetapi tentang menciptakan standar baru dalam kualitas tenaga kerja,” ujarnya.

Muning Global Academy, Ayu Dian Amartani menyambut baik sinergi dengan IKAPTRI yang diharapkan mampu memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi, serta mensukseskan salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo dalam memperkuat pembangunan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Surono mewakili CKP-CBT Centre yang memiliki keahlian Sistem Keamanan Pangan Nasional dan Internasional siap mensukseskan kolaborasi strategis ini.