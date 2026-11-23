jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pemuda Adat Saireri II Nabire Albert Ali Kabiay, mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berharap kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut terus dilanjutkan.

Ali Kabiay menilai program MBG memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia, terutama peserta didik yang belum sempat makan sebelum berangkat ke sekolah.

Menurutnya, penyediaan makanan bergizi di sekolah dapat membantu memenuhi kebutuhan anak sekaligus mendukung proses belajar.

Dia mengatakan, program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan generasi muda.

Dengan adanya MBG, anak-anak yang tidak mendapatkan makanan di rumah tetap memiliki kesempatan memperoleh asupan bergizi ketika mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Ali Kabiay yang mewakili generasi muda dari Papua juga menilai manfaat program MBG telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

Karena itu, ia berharap pelaksanaannya dapat terus dipertahankan agar semakin banyak peserta didik merasakan manfaatnya.

"Saya menilai bahwa program MBG ini sudah banyak membantu anak-anak Indonesia dari Aceh sampai Papua yang tidak sempat makan di rumah ataupun yang belum makan kemudian datang ke sekolah. MBG ini membantu juga untuk mencerdaskan kehidupan generasi muda di Indonesia," ujar Ali Kabiay, dalam keterangannya, Senin (23/11).