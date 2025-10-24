menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Dukung Menkeu Purbaya soal Dana Pemda Mengendap, Marwan Demokrat Beri Solusi Begini

Dukung Menkeu Purbaya soal Dana Pemda Mengendap, Marwan Demokrat Beri Solusi Begini

Dukung Menkeu Purbaya soal Dana Pemda Mengendap, Marwan Demokrat Beri Solusi Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan. Foto: FPD

jpnn.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI memberikan solusi merespons Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang memelototi dana pemerintah daerah (pemda) mengendap di perbankan senilai Rp 234 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menyebut fraksinya mendukung Purbaya segera menyelesaikan masalah dana pemda yang masih mengendap di perbankan.

"Kami mendukung Menkeu agar dana pemda segera digerakkan untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah," kata Marwan dalam keterangannya pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Baca Juga:

Menurut Marwan, analisa terbaru menunjukkan bahwa fenomena dana APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, tetapi menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.

Dia menyimpulkan, masalah utama bukan hanya besarnya saldo kas, melainkan cara komunikasi, pengelolaan, dan keterkaitannya dengan ekonomi lokal.

Marwan berpandangan bahwa tanpa definisi jelas dan data granular, isu ini mudah dipolitisasi.

Baca Juga:

Nah, dia menyebut solusi paling efektif adalah menggabungkan transparansi data, audit fokus, aturan kas modern, dan insentif untuk belanja produktif daerah.

Marwan menyampaikan penyelesaian masalah ini harus diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal yang produktif, di mana daerah memiliki kapasitas mengelola keuangannya secara efisien namun tetap dalam kerangka nasional yang akuntabel.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mendukung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal dana pemda mengendap, lalu beri solusi begini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI