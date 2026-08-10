Dukung Menteri Bahlil, Bambang Patijaya DPR RI: Daerah Jangan Jadi Penonton Hilirisasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung pandangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa hilirisasi harus menjadi instrumen untuk membangun kedaulatan pengelolaan sumber daya alam sekaligus menjadikan Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri.

Dukungan tersebut disampaikan Bambang menanggapi pernyataan Menteri ESDM dalam Peluncuran dan Bedah Buku “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia” di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menekankan perlunya pembenahan desain hilirisasi agar manfaat pengelolaan sumber daya alam semakin besar dirasakan oleh negara, daerah, dan masyarakat.

"Pandangan Menteri ESDM bahwa hilirisasi harus menjadikan Indonesia tuan di negeri sendiri sangat tepat dan patut kita dukung. Kekayaan alam Indonesia harus diolah di dalam negeri, dikuasai sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional, serta menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi rakyat,” kata Bambang.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari jumlah smelter, peningkatan investasi, atau pertumbuhan ekspor komoditas olahan.

Hilirisasi juga harus memperbesar kepemilikan nasional, memperkuat industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah penghasil.

"Jangan sampai sumber daya alam dan kegiatan industrinya berada di daerah, tetapi masyarakat di sekitarnya hanya menjadi penonton. Daerah penghasil harus memperoleh manfaat yang proporsional melalui peningkatan pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, serta pelibatan pengusaha daerah dan UMKM,” ujarnya.

Bambang juga mendukung penguatan peran Danantara dan lembaga pembiayaan nasional untuk memperbesar kepemilikan Indonesia dalam proyek-proyek strategis hilirisasi.