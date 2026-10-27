Dukung MotoGP Mandalika 2026, TelkomGroup Siagakan Infrastruktur Digital Berkapasitas Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Kesiapan infrastruktur digital menjadi salah satu bagian penting di balik penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika 2026.

Hal ini untuk memastikan berbagai aktivitas di kawasan sirkuit dapat berjalan secara lancar dan terhubung.

Mendukung kebutuhan tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia) menyiapkan infrastruktur dan layanan konektivitas dengan kapasitas backbone hingga 600 Gbps untuk mendukung rangkaian penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 pada 9 – 11 Oktober 2026.

Infrastruktur tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan trafik hingga 195 Gbps, sekaligus mendukung berbagai kebutuhan konektivitas di sejumlah titik utama penyelenggaraan.

Konektivitas InfraNexia mencakup tujuh area utama, antara lain Media Center, Paddock, Race Control, VIP Deluxe, TV Compound, dan Pit Building, serta sejumlah titik pendukung lainnya di kawasan Mandalika.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Network Telkom Budi Satria Dharma Purba menyampaikan kolaborasi TelkomGroup dalam hal penyediaan konektivitas digital dan sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk menyukseskan perhelatan event berskala dunia di Mandalika.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan ajang ini dapat turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

“Dalam event berskala internasional seperti MotoGP, konektivitas merupakan bagian dari infrastruktur pendukung yang harus siap ketika seluruh aktivitas mulai berjalan secara bersamaan," kata Budi.