Dukung Musda II ASISI, Recoolit Memulai Ekspansi di Jawa Timur

jpnn.com, BATU - Asosiasi Teknisi Refrigerasi dan Air Conditioner Nusantara (ASISI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II dan perayaan Milad ke-17 ASISI Nusantara di Hotel Selecta, Batu, pada Minggu (10/8).

Acara ini dihadiri sekitar 250 teknisi dari berbagai wilayah Jawa Timur, serta perwakilan dari sejumlah provinsi di Indonesia untuk memperkuat solidaritas antar anggota sekaligus menentukan arah organisasi.

Salah satu agenda utama Musda II adalah pemilihan Ketua DPD ASISI Jawa Timur periode 2025–2028. Dari dua calon yang mencalonkan, Supraptono terpilih sebagai ketua baru, menggantikan Darmianta.

ASISI Jawa Timur selama ini aktif meningkatkan profesionalisme teknisi HVAC.

Sementara dukungan Recoolit pada acara ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mempererat hubungan yang telah terjalin dengan ASISI sejak 2023.

Melalui kerja sama tersebut, Recoolit memulai ekspansi strategisnya ke Jawa Timur dengan membuka depot pertamanya di Sidoarjo.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperluas kegiatan pencegahan emisi refrigeran di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

“Jawa Timur adalah salah satu area terpenting bagi Recoolit. Kami melihat potensi besar dalam kolaborasi dengan teknisi dan kontraktor AC di sini, dan ASISI telah menjadi mitra yang sangat berperan dalam mempelopori upaya pencegahan emisi refrigeran di Indonesia,” ujar Senior Business Development Recoolit, Erik Cahyantra.