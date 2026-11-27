jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung penyelenggaraan New Asia Forum (NAF) 2026 yang akan berlangsung di The Mulia, Nusa Dua, Bali, pada 3–4 Desember 2026.

Partisipasi tersebut menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung penguatan investasi nasional, termasuk percepatan transisi energi melalui kolaborasi lintas sektor.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan penyelenggaraan New Asia Forum 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas keuangan global dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

"Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, BNI mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat daya tarik investasi nasional,” ujar Okki.

Menurut dia, transisi energi merupakan salah satu agenda strategis yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

“Termasuk dukungan sektor perbankan untuk mendorong pengembangan proyek yang layak secara ekonomi dan berkelanjutan secara lingkungan," kata Okki.

New Asia Forum 2026 merupakan forum investasi global perdana yang diselenggarakan di bawah naungan Presiden Republik Indonesia dengan Danantara Indonesia sebagai Founding Partner.

Forum ini akan mempertemukan para pemimpin negara, investor institusional, pengelola dana investasi global, serta pelaku industri untuk menjajaki peluang investasi strategis di Indonesia dan kawasan Asia, dengan target menghimpun komitmen investasi hingga US$30 miliar.