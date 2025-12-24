Dukung Olahraga di Kalangan Pelajar Wamenpora Lakukan Tip Off Final DBL Jakarta 2025

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, secara simbolis melakukan tip off atau jump ball pada mempertemukan dua kekuatan besar basket pelajar Jakarta, yakni SMA Jubilee melawan SMA Bukit Sion.

Tip off dari Wamenpora Taufik menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap perkembangan olahraga di kalangan pelajar.

Adapun tip off menjadi tanda dimulainya pertandingan final sektor putra DBL 2025 Jakarta di Indonesia Arena, Jumat (21/11).

Pertandingan final ini menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam rangkaian DBL 2025 Jakarta, mengingat rivalitas kuat kedua sekolah. Lebih dari 15 ribu penonton menyaksikan laga seru itu.

Taufik Hidayat mengaku antusias sepanjang pertandingan melihat semangat kompetitif dari para pelajar diapresiasi.

Sebab, mereka merupakan calon atlet masa depan Indonesia yang nantinya akan memperkuat Merah Putih.

SMA Bukit Sion keluar sebagai juara setelah mengandaskan perlawanan SMA Jubilee dengan skor 60-52. Ini merupakan gelar kedua secara beruntun bagi SMA Bukit Sion, sekaligus yang ketujuh kalinya sepanjang sejarah.

Pada sektor putri, SMA Jubilee sukses menumbangkan SMA 70 dengan skor tipis 36-32 dalam laga final. Ini merupakan kemenangan pertama mereka dalam empat kali pertemuan di final. (jpnn)