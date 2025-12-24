Dukung Olahraga di Kalangan Pelajar Wamenpora Lakukan Tip Off Final DBL Jakarta 2025
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, secara simbolis melakukan tip off atau jump ball pada mempertemukan dua kekuatan besar basket pelajar Jakarta, yakni SMA Jubilee melawan SMA Bukit Sion.
Tip off dari Wamenpora Taufik menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap perkembangan olahraga di kalangan pelajar.
Adapun tip off menjadi tanda dimulainya pertandingan final sektor putra DBL 2025 Jakarta di Indonesia Arena, Jumat (21/11).
Pertandingan final ini menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam rangkaian DBL 2025 Jakarta, mengingat rivalitas kuat kedua sekolah. Lebih dari 15 ribu penonton menyaksikan laga seru itu.
Taufik Hidayat mengaku antusias sepanjang pertandingan melihat semangat kompetitif dari para pelajar diapresiasi.
Sebab, mereka merupakan calon atlet masa depan Indonesia yang nantinya akan memperkuat Merah Putih.
SMA Bukit Sion keluar sebagai juara setelah mengandaskan perlawanan SMA Jubilee dengan skor 60-52. Ini merupakan gelar kedua secara beruntun bagi SMA Bukit Sion, sekaligus yang ketujuh kalinya sepanjang sejarah.
Pada sektor putri, SMA Jubilee sukses menumbangkan SMA 70 dengan skor tipis 36-32 dalam laga final. Ini merupakan kemenangan pertama mereka dalam empat kali pertemuan di final. (jpnn)
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, secara simbolis melakukan tip off atau jump ball pada mempertemukan
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wamenpora Taufik Hidayat Terima Dubes RI untuk Kazakhstan, Sinyal Kuat Kerja Sama Olahraga
- Jakarta Mother’s Day 2025, Menpora Erick Thohir: Peran Perempuan di Dunia Olahraga Sangat Luar Biasa
- Garmin Ungkap 3 Olahraga Ini Paling Diminati di Indonesia
- Pekanbaru 10K 2025 Sukses Digelar, Ribuan Pelari Finish Strong And Happy
- Pererat Kebersamaan, STM Sasmita Jaya Adakan Fun Minisoccer
- Asa Siswa SMRA 10 Jaksel Tampil Pentas Olahraga Tingkat Dunia