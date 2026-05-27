menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Dukung Optimalisasi Operasional KA, KAI Logistik Kirim 25 Kereta ke Sumatera

Dukung Optimalisasi Operasional KA, KAI Logistik Kirim 25 Kereta ke Sumatera

Dukung Optimalisasi Operasional KA, KAI Logistik Kirim 25 Kereta ke Sumatera
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik). Foto dok Kalog

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - KAI Logistik kembali dipercaya oleh induk perusahaan dalam menangani pengiriman heavy cargo melalui layanan logistik terintegrasi.

Pada akhir Mei ini, perusahaan melakukan pengiriman secara bertahap sebanyak 25 kereta dari wilayah Daop 1 Jakarta menuju Divre IV Tanjung Karang.

Penugasan ini menjadi bagian dari sinergi berkelanjutan antara induk dan anak perusahaan dalam mendukung peningkatan kapasitas serta optimalisasi operasional transportasi kereta api nasional.

Baca Juga:

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti menuturkan langkah strategis ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang kuat antara induk dan anak perusahaan dalam upaya mendukung optimalisasi operasional kereta api di tanah air.

“Melalui pengiriman 25 unit kereta ini, KAI Logistik berkomitmen mendukung kesiapan sarana operasional kereta api penumpang di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel),” ujar Aniek.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang kereta api di wilayah Non Jawa (Sumatera dan Sulawesi) pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai sekitar 1,9 juta orang, atau rata-rata sekitar 637 ribu penumpang per bulan.

Baca Juga:

Penambahan sarana tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan layanan transportasi publik yang semakin andal dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat di Sumatera.

Proses pengiriman dilakukan melalui layanan KALOG Pro pada segmen Project Logistics yang memiliki kapabilitas khusus dalam menangani kebutuhan logistik berskala besar.

KAI Logistik terus memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi logistik nasional yang andal dalam mendukung pengembangan transportasi publik di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI