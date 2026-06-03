Dukung Palestina Merdeka, GCC Kecam Aksi Pemukim Israel di Al-Aqsa

jpnn.com - RIYADH - Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengecam keras berlanjutnya aksi penyusupan pemukim ekstremis ke kawasan Masjid Al-Aqsa dengan perlindungan pasukan pendudukan Israel. Para pemukim itu juga melakukan pengibaran bendera Israel di halaman kompleks tersebut.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem Albudaiwi, praktik-praktik provokatif semacam itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi legitimasi internasional yang relevan.

Dia juga menekankan kembali penolakan tegas negara-negara anggota GCC terhadap seluruh langkah yang dilakukan pasukan pendudukan Israel yang bertujuan mengubah status historis dan hukum yang berlaku di Yerusalem serta situs-situs suci Islam di kota tersebut.

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Menurut dia, pelanggaran yang terus berlanjut itu berpotensi memicu ketegangan dan ketidakstabilan yang lebih besar di kawasan, serta merusak peluang tercapainya perdamaian.

Albudaiwi kembali menegaskan solidaritas penuh negara-negara anggota GCC terhadap rakyat Palestina serta dukungan yang teguh terhadap hak-hak sah mereka.

Hak-hak tersebut, katanya, terutama mencakup pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi-resolusi legitimasi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab. (antara/jpnn)