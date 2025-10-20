Dukung Pariwisata, PELNI Atur Jadwal Keberangkatan Kapal Sesuai Keinginan Wisatawan ke Banda Neira

jpnn.com, AMBON - PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menjadi alat transportasi utama bagi wisatawan dan masyarakat menuju Banda Neira, Provinsi Maluku.

Kepala Cabang PELNI Ambon Marthin Heryanto mengatakan saat ini Banda Neira disinggahi oleh tiga kapal penumpang dan satu kapal perintis.

Tiga kapal PELNI yang menyinggahi Banda Neira yakni KM Labobar dengan kapasitas 3000 pax; KM Pangrango (500 pax); KM Sangiang (500 pax); dan KM Sabuk Nusantara 106 (400 pax).

"Untuk mendukung pariwisata Banda Neira, jadwal kapal PELNI diatur sedemikian rupa agar tiba di Banda Neira pada pagi hari, sehingga wisatawan dapat beristirahat di kapal selama pelayaran, dan tiba di Banda dalam keadaan segar bugar dan bisa beraktivitas wisata sejak pagi hari," ujar Marthin.

Marthin menyebutkan, wisatawan bisa kembali menggunakan kapal PELNI untuk meninggalkan Banda setelah puas berwisata selama tiga hingga empat hari.

Ini melihat rata-rata kapal PELNI yang menyinggahi Banda dari arah barat akan berlayar tiga hingga empat hari ke arah timur, sebelum kembali berlatar ke arah barat.

Sebagai contoh, KM Labobar yang berlayar dari Tanjung Priok, Jakarta, membutuhkan lima hari berlayar untuk tiba di Banda Neira.

Selanjutnya Labobar akan berlayar hingga Fak-Fak untuk kemudian tiba kembali di Banda empat hari kemudian untuk berlayar balik ke arah Jakarta.