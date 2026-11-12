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Dukung Pelayanan dan Penegakan Hukum, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Ombudsman-Kejaksaan

Dukung Pelayanan dan Penegakan Hukum, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Ombudsman-Kejaksaan
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Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto (kanan) saat bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Anton Delianto pada Rabu (11/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BENGKULU -  Bea Cukai menjalin koordinasi dengan Ombudsman RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk mendukung tata kelola pelayanan publik serta pelaksanaan penegakan hukum.

Sinergi tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja di Semarang dan Bengkulu dengan membahas peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pengawasan, dan koordinasi antarlembaga.

Di Semarang, Bea Cukai Tanjung Emas menerima kunjungan kerja Ombudsman RI pada Jumat (16/10).

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Pertemuan yang dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida tersebut membahas tata kelola pelayanan pelabuhan, integrasi sistem kepabeanan, serta berbagai tantangan dalam menjaga kelancaran arus logistik di Pelabuhan Tanjung Emas.

Siti Farida menjelaskan kunjungan dilakukan untuk menghimpun informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan pelabuhan. Informasi tersebut akan menjadi bahan kajian dalam penyusunan rekomendasi kebijakan kepada kementerian dan instansi terkait.

Tak hanya itu, Bea Cukai Tanjung Emas juga memaparkan mekanisme pelayanan kepabeanan, integrasi sistem dalam proses ekspor dan impor, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengawasan.

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Salah satu pembahasan mencakup integrasi data dan pertukaran informasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) untuk menunjang koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Diskusi juga menyoroti upaya mengatasi kendala operasional pelabuhan, termasuk pengelolaan dwelling time.

Bea Cukai menunjukkan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya

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