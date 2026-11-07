Dukung Pelindo Mengajar, IPC TPK Hadir di SMAN 1 Kota Serang

jpnn.com, JAKARTA - PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Mengajar hadir di SMA Negeri 1 Kota Serang, Jumat (6/11), yang diikuti oleh 125 siswa kelas XI.

Direktur Utama IPC TPK Andi Hamdani menyampaikan dukungan terhadap pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga melalui kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan baru.

Dia menilai pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi peluang dan tantangan di masa mendatang.

"Melalui Pelindo Mengajar, kami ingin memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru," kata Andi.

Pihaknya berharap kegiatan Pelindo Mengajar ini dapat memperluas wawasan mereka, menumbuhkan motivasi untuk terus belajar, mendorong mereka agar berani mengembangkan potensi dan meraih cita-cita serta memperkuat rasa cinta tanah air.

"Kami juga ingin memastikan bahwa kontribusi perusahaan dapat dirasakan melalui dukungan nyata terhadap kebutuhan pendidikan," ujar Andi.

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Mengusung tema "Dari Pelabuhan, Mengemban Layar untuk Generasi Emas", kegiatan ini menghadirkan insan IPC TPK untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia profesional, pengembangan kompetensi, serta pentingnya mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan.

Melalui sesi interaktif tersebut, siswa mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan dan mengenal berbagai peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing.