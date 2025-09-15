Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Peruri Diganjar Penghargaan TJSLP

jpnn.com, KABUPATEN KARAWANG - Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menerima penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

Penghargaan ini diberikan pada peringatan Hari Jadi Karawang ke-392 yang juga dirangkaikan dengan soft opening RSUD Rengasdengklok.

“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat dan lingkungan. Merupakan suatu kebanggaan dapat berkontribusi langsung dalam membangun Kabupaten Karawang secara berkelanjutan,” ujar Yahdi Lil Ihsan, POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding dan TJSL Peruri.

Baca Juga: PERURI Bahas Ketahanan Digital di Era AI di Digital Resilience Summit 2025

Pemerintah daerah menilai Peruri aktif membangun Karawang melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebagai perusahaan yang memiliki kawasan produksi di Kecamatan Ciampel, Peruri menjalankan program TJSL dengan fokus pada tiga bidang prioritas, yakni lingkungan, pendidikan, dan pengembangan UMKM.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan mencakup penghijauan, pembangunan rumah layak huni, renovasi sekolah, bantuan sarana TIK, hingga pembinaan UMKM melalui Rumah BUMN Karawang.

Baca Juga: Peruri Raih Predikat Tertinggi di TOP GRC Awards 2025

Sepanjang 2024, program tersebut telah memberikan manfaat nyata, antara lain penanggulangan stunting, peningkatan fasilitas pendidikan, serta pelatihan usaha mikro untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Peruri berkomitmen memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui inisiatif TJSL berkelanjutan.