jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan klarifikasi soal proyek kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) batal hingga rencana pengadaan gedung kantor senilai Rp1,45 triliun di Jakarta.

Klarifikasi disampaikan LPS terkait pemberitaan yang berkembang mengenai rencana pengadaan gedung kantor LPS, kelanjutan pembangunan gedung LPS di IKN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, serta sumber pendanaan lembaga tersebut.

LPS menegaskan seluruh anggaran yang diusulkan lembaga tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Anggaran LPS sepenuhnya bersumber dari pendapatan LPS yang berasal dari pelaksanaan fungsi, kebijakan, dan kegiatan operasional LPS," demikian keterangan tertulis LPS yang diterima JPNN.com, Rabu (25//11).

LPS menyampaikan usulan pengadaan gedung kantor di Jakarta sebesar Rp1,45 triliun telah dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027 yang diajukan kepada Komisi XI DPR pada Senin (23/11).

Menurut LPS, pengajuan anggaran tersebut didasarkan pada kebutuhan operasional, efektivitas pelaksanaan mandat kelembagaan, serta pertimbangan efisiensi anggaran.

"Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan kebutuhan operasional, efektivitas pelaksanaan mandat, serta efisiensi anggaran," tulis LPS dalam keterangan resminya.