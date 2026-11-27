jpnn.com, JAKARTA - Paguyuban Asosiasi Vape Nasional (PAVENAS) meminta pemerintah tidak menyamaratakan produk rokok elektronik legal dan ilegal dalam menyusun kebijakan pemberantasan narkotika.

Organisasi tersebut menilai penyalahgunaan rokok elektronik sebagai media konsumsi narkoba perlu ditindak tanpa mengorbankan pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan pemerintah.

Sikap tersebut disampaikan dalam rangkaian sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

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Dalam perkara tersebut, terdapat permohonan yang memuat tuntutan pelarangan produk rokok elektronik secara menyeluruh.

Ketua Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachcmi K. Firmansyah, mengatakan kasus penyalahgunaan rokok elektronik untuk konsumsi narkotika yang ditemukan selama ini berkaitan dengan produk ilegal.

Produk tersebut umumnya tidak memiliki pita cukai maupun identitas produsen yang jelas dan dipasarkan melalui jalur tidak resmi.

"Kami sepenuhnya mendukung pemberantasan narkoba, tetapi kasus yang ditemukan di lapangan selalu hanya melibatkan perangkat dan liquid tanpa pita cukai, dijual daring atau di luar toko resmi, tanpa identitas produsen yang jelas. Itu bukan produk yang dijual anggota kami," kata Fachcmi, dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto, juga meminta pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan data dan kondisi faktual.