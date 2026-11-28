jpnn.com, JAKARTA - Paguyuban Asosiasi Vape Nasional (PAVENAS) mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika, termasuk penyalahgunaan rokok elektronik (REL) sebagai media konsumsi narkoba.

Namun, PAVENAS menekankan pentingnya membedakan produk REL legal dengan produk yang disalahgunakan untuk narkotika, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Mewakili lima asosiasi yang terdiri dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), PAVENAS menyampaikan sikap tersebut pada kelanjutan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan inti permohonan untuk melarang produk rokok elektronik secara menyeluruh.

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PAVENAS menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan narkotika, sekaligus menyoroti temuan penyalahgunaan REL yang berasal dari produk tanpa pita cukai, beredar di luar toko resmi, dan tidak memiliki identitas produsen yang jelas.

"Kami sepenuhnya mendukung pemberantasan narkoba. Tetapi kasus yang ditemukan di lapangan selalu hanya melibatkan perangkat dan liquid tanpa pita cukai, dijual daring atau di luar toko resmi, tanpa identitas produsen yang jelas. Itu bukan produk yang dijual anggota kami," kata Ketua Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Fachcmi K. Firmansyah.

PAVENAS juga menilai pembedaan antara produk legal dan ilegal menjadi penting agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kondisi di lapangan dan penindakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Produk legal dan ilegal tidak bisa disamakan begitu saja. Kebijakan harus disusun berdasarkan data dan kondisi di lapangan, dengan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat,” imbuh Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto.

Sejalan dengan hal tersebut, PPEI menekankan upaya pemberantasan narkotika perlu difokuskan pada jaringan peredaran ilegal, tanpa mengganggu kegiatan usaha yang telah memenuhi ketentuan.