jpnn.com - Paguyuban Asosiasi Vape Nasional (PAVENAS) mendukung penuh pemberantasan rokok elektrik (REL) ilegal, sekaligus mendesak agar kebijakan vape disusun berdasarkan data yang memisahkan produk legal dan ilegal.

Sikap ini disampaikan menjelang sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terkait rokok elektrik atau vape di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 dijadwalkan berlanjut pada Rabu, 2 Desember 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan dari sejumlah instansi pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 dan usulan pelarangan vape dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut PAVENAS, kebijakan yang menyamaratakan seluruh produk justru berisiko membesarkan pasar gelap yang menjadi sumber masalah sebenarnya.

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Ketua Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Fachcmi K. Firmansyah menyatakan organisasinya mendukung langkah BNN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menindak produk REL ilegal, termasuk menutup jalur masuk dan distribusi liquid tanpa pita cukai.

Menurutnya, produk legal wajib memenuhi perizinan, pita cukai, dan pengawasan pemerintah, sedangkan produk ilegal beredar tanpa kontrol atas kandungan maupun jalur distribusinya. Karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum dinilai lebih tepat daripada kebijakan menyeluruh yang tidak membedakan keduanya.

Namun PAVENAS juga menyayangkan apabila data yang menjadi rujukan MUI maupun lembaga negara belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di toko vape resmi dan produk liquid bercukai. Sumber dan karakteristik data perlu diperjelas agar kajian benar-benar menggambarkan industri secara utuh.

"Kami sepenuhnya mendukung pemberantasan narkoba. Tetapi kasus yang ditemukan di lapangan selalu melibatkan perangkat dan liquid tanpa pita cukai, dijual daring atau di luar toko resmi, tanpa identitas produsen yang jelas. Itu bukan produk yang dijual anggota kami," kata Fachcmi dalam keterangan pers, Jumat (27/11/2026).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan produk legal memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan perizinan dan pengawasan pemerintah. Sedangkan produk ilegal berpotensi beredar tanpa pengawasan yang memadai, termasuk terkait kandungan produk dan jalur distribusinya.