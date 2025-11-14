Dukung Pemerataan Digital hingga Pelosok, Dayabumi Telekomunikasi & Desabumi Luncurkan Internet Satelit
jpnn.com - Perusahaan penyedia layanan satelit nasional Dayabumi Telekomunikasi dan Desabumi bikin gebrakan guna mendukung program pemerataan internet yang digagas pemerintah.
Salah satu gebrakan Dayabumi Telekomunikasi adalah dengan meluncurkan akses internet satelit di Desa Sukobubuk, Pati, Jawa Tengah.
Langkah ini bagian dari visi perusahaan bertajuk "Menghubungkan Desa, Menumbuhkan Harapan" untuk memperluas konektivitas digital ke wilayah pedesaan dan menghadirkan peluang baru bagi masyarakat di berbagai sektor.
Direktur Dayabumi Telekomunikasi Hernadian menyebut Desa Sukobubuk merupakan salah satu wilayah yang sebelumnya menghadapi tantangan akses internet karena keterbatasan infrastruktur jaringan.
Dengan implementasi teknologi satelit dari Dayabumi Telekomunikasi, masyarakat dapat menikmati koneksi internet yang cepat, stabil, dan inklusif dengan membuka peluang baru di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.
"Teknologi satelit kami dirancang berdasarkan karakteristik geografis Indonesia, tujuannya untuk menjangkau wilayah terpencil yang belum terlayani jaringan konvensional. Misi kami sederhana, memastikan semua desa merasakan arus digitalisasi," ujar Hernadian, Kamis (13/11/2025).
Pada program lain yang berlangsung di wilayah yang sama, Desabumi dan Society of Renewable Energy (SRE) Indonesia mengembangkan inisiatif ketahanan pangan berbasis energi bersih.
Kehadiran internet satelit dari Dayabumi Telekomunikasi diharapkan dapat bersinergi dengan program tersebut, terutama dalam membantu pemasaran komoditas pertanian dan memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat desa.
