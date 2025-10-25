Dukung Pemerataan Pendidikan, IKA UII Gelar Open Golf Tournament & Charity Beasiswa

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) kembali meneguhkan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Indonesia melalui penyelenggaraan Open Golf Tournament & Charity Beasiswa IKA UII 2025, yang digelar di Damai Indah Golf, Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan

Mengusung semangat “Menggerakkan Harapan, Mewujudkan Beasiswa Pendidikan”, kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga dan silaturahmi antaralumni serta mitra, tetapi juga wadah penggalangan dana beasiswa multi-jenjang mulai dari SMA, S1, S2, S3, hingga pendidikan keterampilan bersertifikat bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial.

Komitmen IKA UII untuk Pendidikan Berkelanjutan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII, Dr. Ari Yusuf Amir dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan besar alumni UII untuk membuka jalan bagi generasi muda menempuh pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini, kita bersama menggerakkan harapan dan menyalurkan kepedulian dalam satu tujuan mulia, yaitu mewujudkan beasiswa pendidikan yang menyentuh semua lapisan. Tidak hanya bagi mahasiswa perguruan tinggi, tetapi juga bagi pelajar SMA dan mereka yang ingin meningkatkan keterampilan profesional melalui pendidikan bersertifikat,” ujarnya.

Dr. Ari menambahkan bahwa pendidikan bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab moral bersama.

Ia mengutip pesan mendalam dari salah satu pendiri UII, yang juga Sang Proklamator bangsa, Bung Hatta bahwa pendidikan bukan hanya untuk membuat manusia menjadi pandai, tetapi untuk menjadikan manusia yang berguna bagi sesama.

Pesan tersebut menjadi napas perjuangan bersama. Karena itu, IKA UII bertekad agar dukungan beasiswa ini menjadi gerakan berkelanjutan yang melahirkan generasi berilmu, berintegritas, dan siap mengabdi bagi bangsa.