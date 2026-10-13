Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tambang, Krisna Murti: Penegakan Hukum Dilakukan Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Mafia pertambangan masih menjadi momok bagi kemajuan industri nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap tegas dalam pemberantasan kejahatan tambang.

Wakil Ketua Umum PERADI PROFESIONAL Krisna Murti mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan bersih-bersih tambang perlu mendapat dukungan. Dengan begitu, kebocoran keuangan negara bisa ditekan dan dimaksimalkan..

"Kami sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang akan menertibkan pertambangan agar para mafia ini tidak terus merajalela," kata Krisna dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10).

Terkait hal itu, Krisna Murti mendorong adanya penguatan peran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dengan begitu, penegakan hukum dijalankan secara profesional dan transparan.

Negara membentuk Satgas PKH kan dasarnya Perpres, maka Satgas PKH harus bener bener dijalankan penegakan hukumnya dengan baik dan benar, bukan dijadikan alat bargening penegak hukum," tambahnya.

Krisna Murti memaparkan terkait asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability). Asas ini menegaskan bahwa siapa pun yang tindakan, usaha, atau penggunaan lahannya merusak lingkungan hidup bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang terjadi di area tersebut tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Di Indonesia asas ini biasa diterapkan secara terbatas pada bidang-bidang tertentu yang berisiko tinggi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Asas ini menekankan bahwa APH seperti Jaksa tidak perlu membuktikan adanya niat jahat atau kelalaian dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan.